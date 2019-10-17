MLB》「0.1％」不可能的任務 國民闖世界大賽創諸多紀錄

國民隊在五月底時能進世界大賽的機率僅有0.1%。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊昨以4勝0敗橫掃紅雀隊，順利在國聯冠軍賽封王，隊史首度闖進世界大賽，他們將以逸待勞地迎戰太空人與洋基隊的勝方，而今年國民隊的這座冠軍有多難得？數據網站在5月25日時的資料顯示，他們當時能拿下國聯冠軍的機率，僅有0.1%。

數據網站《Baseball Reference》在5月25日的數據顯示，國民隊能夠拿下國聯冠軍的機率僅有0.1%，因為他們當時的戰績19勝31敗。但他們自此之後拿下了82勝40敗的成績，勝率高達6成72，如果放到整季來看的話將會是個109勝的賽季。

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國民隊這次能夠打進世界大賽，是隊史51年來首次，繼1933年華盛頓參議員（雙城隊前身）隊後，再次有首都華盛頓的球隊打進世界大賽，接下來他們將挑戰隊史首座世界大賽冠軍，而歷史上僅有2002年的天使隊，是首次闖進世界大賽後就獲得冠軍的球隊。

國民隊是自2005年的太空人隊以來，又一次出現賽季中曾落後5成勝率達12場比賽的情況下，最終還能晉級世界大賽的球隊。再上一次達成這項紀錄的球隊是1973年的大都會隊，一百年來僅三支球隊能夠完成這項紀錄。1914年的勇士隊也曾達成過這項紀錄，而他們是目前唯一一支在完成這項成就後，還能拿下世界大賽冠軍的球隊。

同時，國民隊也是大聯盟實施兩張外卡制度以來，第三支能夠打進世界大賽的隊伍，前兩支球隊都是在2014年達成，分別是巨人隊與皇家隊，當年世界大賽的國美聯冠軍隊伍都是從外卡晉級而來，最終則由巨人隊拿下世界大賽冠軍。而在只有一張外卡的年份以來，國民隊是第13支能夠闖進世界大賽的隊伍，其中有7支球隊可以拿下當年的世界大賽冠軍。

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