MLB》忘記了還是害怕想起來？ 國民不能重蹈老虎覆轍

國民4連戰橫掃紅雀晉級世界大賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡驟死戰驚險勝出的國民，在季後賽上演驚奇之旅，一路挺進聯盟冠軍戰，更以4：0橫掃紅雀，奪下隊史成軍51年首座國聯冠軍，更首度打進世界大賽。他們將以逸待勞地等著洋聯冠軍出爐。但休兵太多天對球隊並非好事，老虎2006、2012年的慘案歷歷在目，國民不得不以此為借鏡。

國民以國聯外卡第一晉級季後賽，在一戰定生死的外卡驟死戰逆轉險勝釀酒人，分區賽擊敗國聯最多105勝的強敵道奇，國民發揮十足韌性打破一輪遊魔咒，晉級聯盟冠軍戰趁勝追擊，靠著堅強先發投手群的封鎖下，4戰橫掃紅雀，隊史首度闖進世界大賽。

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大聯盟記者Mike Lupica撰文指出，國民將獲得7天的休兵時間，休息太久恐怕會影響球隊的手感和比賽節奏，並舉2006、2012年的老虎為例，當時也同樣以橫掃之姿挺進世界大賽 ，但未料卻遭紅雀（4：1）和巨人（4：0）打爆，兩度與世界大賽冠軍擦身而過，上一次奪冠必須追溯到1984年。

曾效力老虎的太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）受訪時也曾直指休兵太久導致手感冰冷，所以兩度在世界大賽失利，或許其他運動能因為長時間休息得到喘息，但對於棒球而言就很難說。

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