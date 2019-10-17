MLB》洋基不爽偷暗號 太空人教頭反嗆：真是笑話

太空人總教練辛奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽，太空人目前處於2：1的領先，但傳出洋基對於太空人隊偷暗號的舉動相當不滿。太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）對此不以為然，「我認為這真是好笑。」

太空人偷對手暗號的舉動時有耳聞，去年的季後賽，就傳出有太空人球團人員混進紅襪休息區旁的媒體區，帶著相機偷拍還傳訊息。

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今年季後賽，光芒投手葛雷斯諾（Tyler Glasnow）的投球動作被破解，讓太空人首局攻下4分奠定勝基；美聯冠軍賽中，洋基投手派克斯頓（James Paxton）、塞維里諾（Luis Severino）的投球動作都傳出可能遭太空人破解。

美聯冠軍戰第二戰，太空人打者柏格曼（Alex Bregman）選到保送上壘後，就用手套摸頭盔，疑似向太空人休息區打暗號，外界解讀這是柏格在傳遞派克斯頓準備要投的球路，因此洋基決定讓派克斯頓只投2.1局就退場；美聯冠軍戰第三戰，塞維里諾首局用了36球，18顆變化球中有5顆遭追打，沒有任何變化球讓對手揮空，再度懷疑暗號被對手偷走。

《ESPN》報導，對於洋基不滿偷暗號一事，辛奇則回應，「我想這真是笑話。」他接著說，「如果他們不想被偷暗號，他們就應該考慮不要做相同的事情。」

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