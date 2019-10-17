NBA》詹皇繳雙十、戴維斯全能演出 湖人再度打爆勇士

詹姆斯與A.戴維斯聯手率隊擊退勇士。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人主場3度在熱身賽與勇士交手，在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）18分、11助攻的帶領下，共有5人得分上雙，湖人終場以126：93大勝沒有柯瑞（Stephen Curry）坐鎮的勇士，熱身賽對戰取得3連勝。

勇士一哥柯瑞今天輪休，湖人此役在主場打來輕鬆，照舊肆虐禁區，59.8%的投籃命中率完全優於勇士的36.5%，三分球顆數是15比7，全隊更抓下46顆籃板，遠遠多了勇士12顆，湖人上半場就攻下71分奠定勝基，最多領先達35分，終場就以126：93贏球。

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詹姆斯繳出18分、11助攻。（美聯社）

詹姆斯繳出18分、11助攻雙十表現，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）也有全能數據，8分、10籃板、8助攻和2次阻攻，A.布萊德利（Avery Bradley）和庫克（Quinn Cook）各投進4顆三分球，分別挹注18分和16分，豪爾德（Dwight Howard）替補貢獻13分7籃板。

勇士新同學D.羅素（D'Angelo Russell）攻下全場最高的23分，新秀普利（Jordan Poole）得到全隊次高的14分，D.格林（Draymond Green）僅有10分、4籃板和2助攻的表現。

庫克。（美聯社）

豪爾德。（法新社）

羅素。（美聯社）

柯瑞今天休兵。（法新社）

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