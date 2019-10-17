NBA》哈登40分獨撐不敵馬刺 魏斯布魯克新主場迷航（影音）

.@JHarden13 finished the night with 40 points, 10 assists & 7 rebounds. pic.twitter.com/6MrunjLMEz — Houston Rockets （@HoustonRockets） October 17, 2019

〔體育中心／綜合報導〕火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden）今在主場熱身賽獨轟40分10籃板，但搭檔魏斯布魯克（Russell Westbrook）13投5中僅拿14分，防守也被馬刺多點突破，上半場打完被猛砍65分，近乎全場落後以114：128輸球。

開季倒數第2場熱身賽，哈登繼續飆分熱機，今天上場34分鐘轟下40分10籃板，外帶7助攻都是全隊最高，全場27投13中，砍進7顆三分球，失誤也壓低到只有3次，多次長距離傳球，助攻隊友輕鬆拿分。

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哈登獨轟40分10助攻7籃板。（USA TODAY Sports）

然而火箭防線不振，被作客的馬刺輪番開火，上半場打完已被得到65分，末節一度落後超過20分，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）頻在中距離開火，全場13投11中斬獲22分，D.穆雷（Dejounte Murray）也以11投8中貢獻20分，全隊命中率超過5成，轟垮德州鄰居主場。

魏斯布魯克改披火箭球衣後，今天首次在新東家主場出賽，全場13投僅5中，初場秀以14分4籃板4助攻坐收，還發生多達8次失誤，上場29分鐘的正負值-26，總教練丹東尼（Mike D'Antoni）賽後表示，不需要擔心魏斯布魯克，他自己會調整好。

馬刺全場命中率破5成拆解火箭。（美聯社）

魏斯布魯克主場首戰僅得14分。（USA TODAY Sports）

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