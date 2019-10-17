NBA》單節連4次外線得手 42歲卡特飆進致勝三分球（影音）

VINCE CARTER TURNING BACK THE CLOCK



（via @NBA） pic.twitter.com/MjE3U6ookH — Sports Illustrated （@SInow） October 17, 2019

〔體育中心／綜合報導〕42歲老飛人卡特（Vince Carter）今天替補上場，單節連砍4顆三分球轟下14分，終場前1分多鐘飆進致勝三分球，幫助老鷹超前比分，最終以100：96擊敗尼克。

卡特今天板凳出發，首節2次外線出手沒中，第2節再度上場，中距離出手得分開張後，右半邊連4顆外線出手全進，單節14分讓場邊隊友瘋狂。第3節續投三分球未果，決勝節剩1分多鐘時砍進單場第5顆三分球，幫助尼克超前領先到比賽結束。

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總計今天卡特出賽23分鐘，出手11次有10次都是外線出手，單場砍進5顆三分球，攻下全隊次高17分，21歲主控T.楊恩（Trae Young）表現全能，把尼克主場麥迪遜廣場花園當成自家舞台，豪取23分5籃板9助攻。

卡特單場投進5顆外線，包括終場前的超前三分彈。（美聯社）

楊恩表現全能，斬獲23分5籃板9助攻。（美聯社）

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