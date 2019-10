NBA》單節連4次外線得手 42歲卡特飆進致勝三分球（影音）

VINCE CARTER TURNING BACK THE CLOCK (via @NBA ) pic.twitter.com/MjE3U6ookH

〔體育中心/綜合報導〕42歲老飛人卡特(Vince Carter)今天替補上場,單節連砍4顆三分球轟下14分,終場前1分多鐘飆進致勝三分球,幫助老鷹超前比分,最終以100:96擊敗尼克。

卡特今天板凳出發,首節2次外線出手沒中,第2節再度上場,中距離出手得分開張後,右半邊連4顆外線出手全進,單節14分讓場邊隊友瘋狂。第3節續投三分球未果,決勝節剩1分多鐘時砍進單場第5顆三分球,幫助尼克超前領先到比賽結束。

