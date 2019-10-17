NBA》綠衫軍開4年24.5億大約 J.布朗想要更大的

J.布朗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕綠衫軍J.布朗（Jaylen Brown）將在今年成為非受限自由球員，而塞爾提克也向他提出一紙4年8000萬美元（約新台幣24.5億）的延長合約，希望能夠將他給留下，但J.布朗方認為未來的他會值得更多，因此拒絕了這項提議。

J.布朗是2016年第三順位被綠衫軍選進的球員，下個球季將是他NBA生涯第四個球季，球隊也提供他一紙4年8000萬美元的合約，希望能夠留下他，然而根據《Yahoo》海恩斯（Chris Haynes）透露，消息來源指出布朗方認為以他的能力，有天他能成為全明星，並追求更大的合約。

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J.布朗曾向紐約時報說道，自己知道自己是什樣的球員，以及他自己有著何種天份，他對自己的能力相當有信心。在今年以前，J.布朗都沒有聘請經紀人，直到最近他才聘請了Jason Glushon做為他的經紀人。

去年J.布朗因為球隊規劃失去了先發的位置，他出賽74場，場均上陣25.9分鐘，能拿下13.0分4.2籃板1.4助攻，他去年出賽70場，場均上陣30.7分鐘，能拿下14.5分4.9籃板1.6助攻。不過今年他的防守表現比起去年還要更加進步。

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