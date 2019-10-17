排球》關鍵局對加拿大狂飆5記ACE！日本19歲怪物震撼世界（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨天世界盃排球賽正式落幕，日本在面對世界排名第四的加拿大的殿軍決定賽中，第五局連得6分拿下殿軍，陣中最年輕的19歲怪物少年西田有志，在這6分當中發出了5記驚人的「Ace」球捍衛主場，他在整個賽事超群的表現，也讓他獲得最佳副攻手的獎項。

今年的世界盃排球賽在日本舉辦，而地主隊日本在昨日與加拿大的殿軍決定戰中，前4局與加拿大隊以22：25、25：20、25：23、23：25戰成2：2平手，關鍵第五局，雙方9：9平手時，西田有志先是發出一記109公里的發球得分，接著再發出110公里的發球得分，隨後他再次發出一記109公里的發球，這球加拿大有接到，但回擊遭日本攔網得分。

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接下來西田有志繼續將他的發球往上加速，先是115公里的發球得分，再來是119公里的發球得分，直接將比賽帶到賽末點，最後他再用一記發球得分，順利幫日本隊拿下第四名。

日本隊以3：2擊敗加拿大。（圖片取自推特）

賽後西田有志與23歲的隊友石川祐希一同獲獎，西田有志成為賽會的最佳副攻手，石川祐希則是與波蘭的Wilfredo León一起獲得賽會最佳主攻手。西田有志在賽會中一共拿下174分，有29記發球得分，6次攔網得分。石川祐希則拿下159分，有9次發球得分，13次攔網得分，兩人是日本全隊得分最高球員。

根據日媒報導，19歲的西田有志雖然不高，僅有186公分，但他在場上的敏捷性以及跳躍時的判斷力，以及強壯的左手揮臂，讓他能夠擊出相當犀利的殺球，在對手阻擋前就將球給扣下。同時對手的防守也會受制於西田的動作，使得其他隊友可以獲得更大的攻擊範圍，而西田有志最可怕的武器，就是他時速可達120公里的發球，這記發球不僅快，同時他還能控得相當準確，在這場與加拿大的比賽中，西田最後的5記發球得分就是最好的證明。

西田有志在最後的6分發出5記ACE。（圖片取自男排世界盃官網）

世界盃排球賽最終由巴西以11戰全勝的傲人成績獲得第一名，第二名是波蘭，第三名美國，第四名日本，第五名阿根廷，第六名俄羅斯，第七名義大利，第八名伊朗，第九名加拿大，第十名埃及，第11名澳洲，第12名為突尼西亞。

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