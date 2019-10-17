MLB》哈波神預言？季初口誤糗翻 如今國民闖世界大賽

哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓國民昨天在國家聯盟冠軍賽橫掃紅雀，隊史首次闖進世界大賽。不少美國網友翻出哈波（Bryce Harper）季初轉戰費城人時的加盟記者會中，口誤要把冠軍帶回華府，如今國民打進世界大賽，還是在哈波生日的前一天，讓許多人直呼神預言。

哈波離開待了7年的國民隊，今年季初以13年3.3億美元的超大合約轉戰費城人，擁有不得交易的權利，也沒有跳脫條款，有可能會待好待好，直到2031年才可能跑完合約。而他今年3月在加盟記者會的時候不慎發生口誤，「想把冠軍帶回華盛頓」，成為一段插曲。

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哈波本季仍繳出35轟、114分打點、打擊率0.260的成績，但費城人戰績81勝81敗排在國聯第四，無緣季後賽，戰績只比去年進步1勝。

國民隊昨天（15日）擊敗紅雀，隊史首度闖進世界大賽，而美國時間10月16日剛好是哈波的生日，不少國民球迷慶祝球隊晉級外，哈波季初的「口誤」如今快成神預言。一名美國網友就說「哈波生日快樂，也謝謝你」。

《The Action Network》記者Darren Rovell就在推特上發文點出一個巧合，國民隊闖進世界大賽後（當時為晚間11點09分）的51分鐘，哈波27歲了。而且哈波是拉斯維加斯人，正是「51區」的所在地。

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