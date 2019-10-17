日職》「神之足」和醫師娘搞不倫退團 恐重創巨人軍？

讀賣巨人外野守備兼跑壘教練鈴木尚廣。（資料照，圖騙取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人外野守備兼跑壘教練鈴木尚廣，昨天突然宣布以「個人因素」退團，日本八卦媒體《週刊新潮》爆料他和一名醫師的妻子搞不倫，才離開球隊。《日刊現代》引述一名球隊相關人士指出，鈴木尚廣的離隊，恐讓巨人戰力受創。

現年41歲的鈴木尚廣在球員時代都待在巨人軍，擁有「代跑神之足」的稱號，生涯累積228次盜壘，去年10月接任巨人教練一職。

請繼續往下閱讀...

鈴木尚廣在2003年結婚，曾在2010年榮獲野球部門的最佳父親獎。但現在鈴木尚廣面臨家庭崩壞的危機，被爆料不常回家、晚上常出去玩，有時候會對妻子大小聲、甚至動手。

鈴木尚廣的外遇對象是前電視台女主播，這位女性有醫生丈夫、育有2子，鈴木尚廣和她兩人發生不倫關係。《週刊新潮》獲得多張兩人的合照，還發現婚紗照。鈴木尚廣的妻子知道這位醫生娘，當她看到婚紗照後，只說了一句話：「噁心。」

鈴木尚廣昨天突然宣布以個人因素離隊，讓許多日本網友看傻。

《日刊現代》報導，一名球隊人士指出，「撇開醜聞不談，鈴木教練的退團就球隊來說是非常大的打擊，因為他是球團相隔5年奪得聯盟優勝的幕後功臣之一。」該人士指出，在鈴木尚廣的指導下，球隊的機動力增加。

巨人軍本季在例行賽盜壘次數83次，比去年的61次盜壘還多，團隊得分663分也是全央聯最高，是巨人隊相隔5年再次於央聯稱霸的關鍵。該人士提到，鈴木尚廣的功勞很大，如今退團，包含日本大賽、下賽季的比賽，對球隊而言都是非常大的損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法