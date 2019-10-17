MLB》沒時間等待「怪力男」 作家建議洋基還有這五人

史坦頓已經連續2場比賽沒能出賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊明天將在主場迎戰太空人隊，首戰開轟後就因為右四頭肌拉傷，二、三戰都沒出賽的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）第四戰是否能上場成為許多球迷關心的事情，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）的回答卻充滿了不確定性。

大聯盟記者霍克（Bryan Hoch）今天在推特上透露，布總在被問到史坦頓是否能在第四戰回歸時回答：「我不確定。我現在還沒真的接近決定做出決定的時候。」

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史坦頓的缺陣讓洋基隊面臨替補缺乏的問題，上一戰洋基隊的外野從左至右分別由賈納（Brett Gardner）、希克斯（Aaron Hicks）、賈吉（Aaron Judge）擔任，大聯盟作家Mike Petriello提到，由於洋基隊選擇帶13名投手進美聯冠軍賽，因此在這樣的配置下，洋基隊的替補就只剩下捕手羅邁（Austin Romine）、梅賓（Cameron Maybin）以及史坦頓，完全沒有替補內野手。

先前布總在受訪時表示，他認為史坦頓雖然還沒有辦法在場上奔跑，但他依舊視史坦頓為潛在的代打人選，因此他不認為球隊目前僅以24人奮戰，並表示未來一定有機會看到史坦頓上場打擊，然而史坦頓除了首戰外，二三戰最終都沒能上場。

Mike Petriello提到，如果洋基隊沒有更好的選項的話，那麼等待史坦頓足夠健康到能上場會是合理的選擇，因為如果洋基隊將史坦頓放進傷兵名單內，若洋基隊晉級世界大賽，那他也不能進入25人名單當中。

但Mike Petriello認為，洋基隊現在的狀況顯然不是如此，由於史坦頓的健康狀況出現疑慮，使得他現在並沒有全盛時期的打擊手感。在他們還有著季賽敲出21轟的一壘手維特（Luke Voit），以及左打一壘手福德（Mike Ford），替補工具人韋德（Tyler Wade）、外野手塔克曼（Mike Tauchman）、佛雷瑟（Clint Frazier）的情況下，如果史坦頓不夠健康，那是時候該打電話給這些人了，因為現在不是季賽，已經沒有時間再等待了。

一壘手維特沒被帶進25人名單。（資料照，今日美國）

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