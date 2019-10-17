ABL》和台北市冠名合作 富邦勇士新球季以和平籃球館為主場

林志傑新球季將披上富邦勇士戰袍，今球團公布新冠名圖騰（台北富邦勇士球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦勇士今宣布與台北市政府簽訂冠名合作合約，2019-20球季將以全新隊名「臺北富邦勇士籃球隊」，英文隊名「Taipei Fubon Braves Basketball Team」征戰東南亞職業籃球聯賽。

富邦育樂總經理暨臺北富邦勇士隊領隊蔡承儒表示，運動屬地主義及城市球隊在國內外都蔚為風潮，很榮幸能獲得台北市政府的支持展開冠名合作，未來「臺北富邦勇士」將以台北的名稱與精神征戰國際，以籃球為台北寫下歷史新頁。

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新球季勇士將會以台北市和平籃球館為主場，邁向新聯盟的全新階段，臺北富邦勇士隊將致力主場經營，提供球迷們更好的觀賽體驗，希望重新帶動大臺北地區籃球的觀賽風潮，另一方面也將跟著ABL賽事的腳步前進亞洲各地，以籃球行銷臺北，締造城市運動行銷的新里程碑。

臺北富邦勇士隊今日也推出精心設計的臺北冠名圖騰及球衣，冠名圖騰以「TAIPEI」字樣結合勇士圖像，呈現臺北富邦勇士精神，針對此次冠名合作，勇士隊也將在近期推出特別版球衣。

臺北富邦勇士隊新賽季ABL首戰將在11月16日於臺北和平籃球館開打。

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