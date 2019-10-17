丹麥賽》直落二拍下法國組合 王齊麟／程琪雅晉級8強

王齊麟／程琪雅。（資料照，記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣混雙組合「王程配」王齊麟／今在丹麥公開賽16強戰，僅用了36分鐘就以21：14、21：15拍下法國吉爾凱／德兒呂，順利收下8強門票。

王齊麟。（資料照，取自BWF官網）

世界排名32的王齊麟／程琪雅賽前臨時接獲參賽通知，也是台灣本屆唯一取得丹麥賽會內賽的混雙組合。兩人在首輪以直落二拍落金子祐樹／松友美佐紀，晉級16強。

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王齊麟／程琪雅和世界排名23的法國吉爾凱（Thom Gicquel）／德兒呂（Delphine Delrue），過去交手1次，當時由法國組合拿下勝利。

今再度碰頭，王齊麟／程琪雅開賽隨即取得4：0領先，即便對手一路追到僅剩1分落後，兩人仍頂住壓力，以21：14先馳得點。次局，雙方戰成3：3平手後，王程配搶下3分，握有領先優勢，也沒讓對手有反撲機會，最終以21：15拿下勝利。

晉級8強後，王齊麟／程琪雅將碰上第8種子、世界排名11的香港鄧俊文／謝影雪，雙方過去未曾過招；香港組合稍早以21：15、22：20拍下馬來西亞吳順發／賴潔敏，他們9月初曾在台北公開賽奪冠。

其他台將方面，台灣一哥周天成預計在晚間6點登場，將碰上世界排名26的印尼好手雷斯塔維托，世界球后戴資穎預計在晚間10點上陣，對決加拿大李文珊。

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