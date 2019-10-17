丹麥賽》直落二拍下印尼好手收對戰3連勝 周天成晉級8強

周天成。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成今在超級750系列丹麥公開賽16強戰，以21：17、21：14擊敗印尼雷斯塔維托，收下8強門票，並取得對戰3連勝。

周天成和世界排名26的印尼好手雷斯塔維托過去曾兩度交手，為近期的台北公開賽、南韓公開賽，都由小天拿下勝利。

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今再度碰頭，首局前段周天成陷入苦戰，一度落後，但小天趁著對手回擊出界，加上關鍵殺球，順利扳回一城，戰成10：10平手後，小天延續氣勢，一連搶下4分，取得領先，順利以21：17先馳得點。

次局，周天成一度取得10：4的大幅領先，但雷斯塔維托趁著小天出現失誤後還擊，一舉將差距縮小到1分差，但小天成功擋下對手反撲氣勢，最終仍以21：14收下勝利。

周天成8強對手將是世界排名17的印度選手維爾馬（Sameer Verma）和世界排名第5、中國諶龍的勝方。

其他台將方面，世界排名20的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，預計在晚間9點登場，將碰上世界排名25印尼組合納亞卡／尤蘇夫，兩組人馬共2次過招，各取1勝。

世界球后戴資穎則於晚間10點上陣，將對決加拿大李文珊，另一組男雙王齊麟／李洋壓軸登場，預計在凌晨1點出賽，迎戰日本組合嘉村健士／園田啟悟。

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