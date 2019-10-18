陳仕朋先發戰南韓、小戴.周天成8強登場 今日賽事預告與轉播

陳仕朋今先發抗韓。（資料照，記者林正堃攝）

自由體育為您帶來本日精采賽事預告與轉播！

美聯冠軍賽G4，洋基派出田中將大主投，太空人則推出強投葛蘭基（Zack Greinke）先發。「神之子」首戰作客太空人僅用68球先發6局無失分，只被敲1支安打，狀態相當火燙。而取得2：1優勢的太空人此役打線能否發揮，並搶下關鍵的聽牌勝？球迷們記得準時鎖定轉播！

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亞錦賽複賽今登場，晚間6點30分，台灣將碰上宿敵南韓，台灣隊將由富邦悍將左投陳仕朋先發。除此之外，預賽表現平平的兩位旅美球員林子偉與張育成，今天能否打出大聯盟級的水準呢？球迷們一起打開電視幫台灣隊加油！

世界球后戴資穎昨以兩個21：17擊敗加拿大好手李文珊，順利晉級8強，今將碰上世界排名第26的日本女將大堀彩。而同樣晉級8強的台灣一哥周天成此役將出戰中國名將諶龍。球迷們一起幫台灣之光們加油打氣！

MLB季後賽

08:00 太空人@洋基 FOX體育、FOX體育3台、民視

NBA熱身賽

09:00 拓荒者@金塊 愛爾達體育1台

亞洲棒球錦標賽

12:00 中國@日本 緯來體育、愛爾達體育1台

18:30 南韓@台灣 緯來體育、愛爾達體育1台

丹麥羽球公開賽

21:00 八強 愛爾達體育3台

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