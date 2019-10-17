丹麥賽》直落二輕取李文珊 戴資穎晉級8強

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎今在丹麥公開賽16強戰中，僅用了36分鐘，就以兩個21：17擊敗世界排名第9的加拿大李文珊，順利晉級8強。

挑戰衛冕的戴資穎前一輪以直落二輕取泰國金達蓬，今和華裔加拿大的李文珊過招，兩人過去8度對戰，小戴取得6勝2敗優勢，但雙方前次在7月日本公開賽8強碰頭，小戴遭李文珊逆轉吞敗。

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今再度狹路相逢，戴資穎開賽隨即取得10：4的大幅領先優勢，雖然李文珊趁著小戴失誤，一度將差距縮小到僅剩2分，仍無力逆轉，最終戴資穎以21：17先下一城。

次局，戴資穎出現回擊出界及掛網等失誤，一度以4：9落後，但小戴頂住壓力，逐漸將差距縮小，雙方戰成15：15平手時，李文珊頻頻出現發球失誤，也讓小戴取得領先，最終以21：17勝出。

戴資穎獲勝後，8強戰將碰上世界排名第26的日本女將大堀彩和泰國依瑟儂的勝方。

稍早的男雙賽事，台灣「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，20：22、21：12、21：19逆轉世界排名25印尼組合納亞卡／尤蘇夫，順利收下8強門票。另一組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋將壓軸登場，預計在凌晨1點出賽，迎戰日本組合嘉村健士／園田啟悟。

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