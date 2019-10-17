台灣大賽》桃猿達成隊史首次三連霸 封王優惠出爐！

桃猿隊奪下三連霸。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕狂賀Lamigo桃猿隊勇奪中華職棒30年總冠軍，Lamigo桃猿隊贊助夥伴以及應猿店推出多重三連霸優惠：

◎全台La new門市

封王隔日起至11月3日，LA NEW門市商品買二送一，滿額再送Lamigo限量隱藏冠軍T恤，數量有限，換完為止。LA NEW官網第三件只要1元！獨家限時72HR，襪品任選10件$1010 （www.lanew.com.tw）

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◎樂天市場

慶祝Lamigo三連霸，樂天三重送

第一重：滿3000 現折300

第二重：滿3000 點數10%

第三重：跨三店購物點數再加碼 15%

（詳洽樂天市場官網）

◎Lamigo那米哥宴會廣場港飲

即日起至10月31日止，平日享88折優惠，訂位洽（02）2690-5966。

◎Lagoon

即日起至11月3日止，Lagoon全館商品享七折優惠（特價品除外），詳請洽門市或www.lagoon.com.tw。

◎Lamigo信義會館、Laman復興館

即日起至10月31日，Lamigo信義會館豐華10人桌宴原價9900元+10%、Lamigo Laman復興館主餐及披薩全面九折優惠。詳見信義會館（02）2345-8199、Laman復興館 （02）2751-5585

◎古華花園飯店

即日起至2020年03月31日，憑全猿主場2019下半季及總冠軍賽主場門票即享：

1.住房免費升等：尊寵住房專案享行政客房免費升等豪華客房

2.繽紛西餐廳假日1+1：假日自助下午茶享兩人同行一人免費（需搭配現金結帳）

3.古華薈泰式料理暨酒吧「泰超值吃到飽」享平日餐費9折優惠。

（詳洽古華花園飯店官網）

◎全家便利商店

1.10月21日10:00起至10月23日，在全家APP購買商品預售享大杯熱美式、指定氣泡水買二送二，指定茶飲、特大冰陽光紅柚氣泡咖啡買一送一。

2.10月18日至10月31日，在全家行動購單筆消費滿999元，加碼抽小米無人機。

◎光隆生技

即日起至10月30日，全聯福利中心光隆D618飲料系列全品項買二送一，美廉社光隆飲料系列全品項買一送一，奇摩商城、商店街、蝦皮購物光隆全系列品項五折。

◎Johnson喬山健康科技

即日起至11月20日喬山健康科技全館買5,000送700超值優惠，活動期間內至門市購買境界按摩椅，再加贈市價約2,000元食品禮盒組。

◎樂天費茲啤酒

即日起至10月27日於全家便利商店通路購買樂天費茲啤酒，第二件10元。

◎鮮乳坊

即日起至10月24日至鮮乳坊官網（http://bit.ly/2OWM9vl）訂購大瓶裝鮮乳單次配送「四瓶」以上方案，並於備註打上「Thank you Lamigo」，即加送鮮乳坊保冷袋一個，並隨機於訂購者中抽出兩位，各贈送「Lamigo告別賽」門票兩張。

◎聯新國際醫院

即日起至12月31日，憑全猿主場2019下半季及總冠軍賽主場門票即享「愛心護肺高階健檢專案價優惠」，詳洽聯新國際健康會館諮詢專線03-2831266。憑門票報名11月9日「運動醫學與科學檢測講座」可享五折「猿氣價」500元，報名連結：https://reurl.cc/mdlxA9

◎康福搬家

1.活動期間預約時請說【Lamigo封王優惠】即享搬家費用九折優惠，長途九五折優惠。（詳洽康福搬家免付費專線：0800-222-222）

2.至門市購買搬家紙箱，並打卡成為康福搬家臉書粉絲者，紙箱買5送1、買10送2，以此類推。

3.持有2019桃猿主場門票存根有機會獲得搬家金500元，詳情請洽康福粉絲團。

◎飛跑健康世界

即日起至10月30日止，飛跑官網全系列產品可享9折優惠，下單就贈飛跑野餐墊乙只。（飛跑官網https://lihi1.com/cJcrZ 結帳時請輸入折扣碼：LM57W3）

◎大魯閣棒壘球打擊場

即日起至10月27日，憑2019桃猿隊主場票根至全台大魯閣送代幣3枚，詳洽櫃台或官網。

◎Aquecare

即日起至10月23日，至Aquecare 官網購物 aquecare.com結帳前輸入優惠碼「Lamigo」享有1,000元購物折扣。

◎2019年應猿店同慶三連霸優惠

應援店優惠詳見Lamigo應援店FB: https://www.facebook.com/LamigoShopNO.10

（以上所有店家優惠內容以店內或其官方網站、FB實際公布，各品牌皆保有活動辦法變更及解釋之權利）

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