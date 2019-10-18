丹麥賽》麟洋配惜敗日本組合無緣8強 戴資穎、周天成今搶4強門票

王齊麟（右）、李洋（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男雙組合「麟洋配」今凌晨在丹麥公開賽16強戰中，以21：18、17：21、19：21不敵日本嘉村健士／園田啟悟，無緣8強，也苦吞對戰2連敗。

王齊麟／李洋前次和日本組合嘉村健士／園田啟悟碰頭為今年7月的日本公開賽，當時麟洋配遭對手以直落二拍下。

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今再度碰頭，雙方在首局4度戰成平手，王齊麟／李洋在9：8時連搶4分持續擴大領先，最終以21：18先馳得點。次局日本組合狀況回穩，戰成4：4平手後，一舉搶下4分握有優勢，讓麟洋配只能一路苦追，最終以17：21讓出，逼出決勝局。第3局雙方陷入激戰，10度戰成平手，19：19時嘉村健士／園田啟悟率先搶下賽末點，最終以21：19勝出，讓麟洋配吞下對戰2連敗。

總計在丹麥站次輪，台將共有4組、6人順利過關。世界球后戴資穎直落二輕取李文珊，今在8強戰將對決日本女將大崛彩，台灣一哥周天成則在次輪解決印尼雷斯塔維托，接下來將碰上中國好手諶龍，力拚首勝開胡。

雙打方面，台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯逆轉世界排名25印尼組合納亞卡／尤蘇夫，順利收下8強門票，今將碰上第3種子、中國劉雨晨／李俊慧。混雙王齊麟／程琪雅以直落二拍下法國吉爾凱／德兒呂，今將迎戰香港鄧俊文／謝影雪。

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