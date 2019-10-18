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林立總冠軍賽3轟打擊率破5成 心態進步拿MVP

2019/10/18 01:11

〔中央社〕中職Lamigo桃猿隊野手林立，延續例行賽好手感，總冠軍賽總計敲3轟、系列賽打擊率高達5成20，獲選系列賽MVP；林立提到「心態」進步是重點， 球隊拿下冠軍，也真正放下壓力。

林立本季例行賽打擊表現亮眼，下半季球隊打線的低潮期，更是撐起打線的亮點，本季例行賽103場出賽，總計敲出151支安打，包括20發全壘打，打擊率3成89，為聯盟打擊王。

林立2017年首度跟著球隊打總冠軍賽，今年為第3次打總冠軍賽，一次比一次更進化，16日總冠軍賽第4戰，敲出生涯總冠軍賽首轟，17日第5戰首局敲出3分砲，9局再敲出單場第2轟，打擊手感火燙，是桃猿隊順利封王的關鍵打者之一。

林立今年總冠軍系列賽5戰打完，總計5場先發出賽，25打數敲出13支安打，包括3發全壘打，貢獻11分打點，系列賽打擊率高達5成20，獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP）。

林立第3度打總冠軍賽，他表示今年最大的不同在「心態」，不管場上面對什麼局面、什麼樣的投手，都可以抱持正向的態度，他也感謝打擊教練曾豪駒的幫忙。

拿下系列賽MVP，林立表示球隊順利奪冠比MVP重要，總冠軍賽結束後，壓力算是真正放下。（編輯：徐崇哲）

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