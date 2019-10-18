丹麥賽》戴資穎今晚8強出戰日本大崛彩 周天成對決諶龍

世界球后戴資穎、周天成今天都將在丹麥賽八強登場。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名26的日本正妹大崛彩，今凌晨在16強以21：19、12：21、21：15爆冷擊敗世界排名第5的泰國名將依瑟儂，預計晚間11點與世界球后戴資穎爭奪超級系列750丹麥公開賽4強門票。

大崛彩過去兩次對決依瑟儂從未嘗過勝利滋味，上月在南韓賽更被痛宰，單局只拿4分，但此役她有備而來，雖開賽陷入3：8落後，隨著比賽進行，手感逐漸加溫，19平的關鍵時刻連下兩城，先馳得點。

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世界球后戴資穎。（資料照，歐新社）

韌性十足的依瑟儂在次局扳平戰局，但大崛彩在決勝局表現更加穩定，大崛彩帶著11：4的領先進入技術暫停，此後維持一定差距的領先，順理成章拿下比賽。

大崛彩連2天都經歷3局大戰勝出，8強對手不好惹，她與世界球后戴資穎過去交手6次都落敗，而小戴前兩輪都以直落二收下勝利。

周天成。（資料照，記者林正堃攝）

至於世界排名第2的台灣一哥將在8強與中國世界排名的諶龍交手，雙方過去7次對決，小天還未開胡，比賽壓軸登場，明凌晨展開。

雙打方面，世界排名第9的男雙組合王齊麟／李洋今凌晨廝殺3局，最終以21：18、17：21、19：21飲恨16強，王齊麟與程琪雅混雙8強將於明晚凌晨與世界排名11香港組合鄧俊文／謝影雪對決；男雙盧敬堯／楊博涵與中國世界排名第3的李俊慧／劉雨辰爭奪4強門票，比賽預計11點開打。

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