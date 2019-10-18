NBA》不向中國低頭！席爾瓦拒絕開除莫雷要求

火箭總管莫雷（Daryl Morey）力挺香港「反送中」。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）的「挺自由、撐香港」推特發文起頭後，讓中國人相當不滿，紛紛喊出全面抵制的口號，甚至要求莫雷道歉，但NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）仍強調會堅守言論自由，不可能因此開除莫雷。

席爾瓦日前發表聲明時就表態支持莫雷擁有言論自由，引發中國官媒、藝人和民眾強烈反撲，宣布停止轉播賽事、嗆聲抵制，但席爾瓦無懼壓力，強調言論自由和包容性是NBA長久價值，堅拒對此致歉。

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席爾瓦今天出席時代雜誌活動時再次澄清，他在聲明中所說的「令人遺憾」引起討論，但這是針對中國政府、商業單位及中國球迷的情緒反應，他同時強調，他的重點不是支持莫雷挺港，而是言論自由的核心價值，他還自嘲，「或許我太想當好一名外交官。」

隨著中國與NBA分歧擴大，中國政府曾要求席爾瓦開除莫雷，但他強硬回應，「這是不可能發生的事情，我們不可能懲罰他。」他表示，即便因此事造成經濟損失，但美國的價值觀不管到哪都存在，其中之一就是有自由表達的權利，我們支持言論自由。

席爾瓦強調會堅守言論自由，並不會因此開除莫雷。（資料照，法新社）

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