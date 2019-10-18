MLB》不爽洋基球迷脫序行為 太空人教頭火大開砲

美聯冠軍賽第三戰，傳出洋基球迷丟東西到球場內，讓太空人外野手瑞迪克相當不滿。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽，太空人目前以2：1領先洋基，不過系列賽第三戰發生插曲，太空人外野手瑞迪克（Josh Reddick）直指洋基球迷亂丟東西到球場內，甚至用言語辱罵他。太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）今天表示，若再有洋基球迷丟東西到場內，就會把球隊帶離開賽場。

瑞迪克在第三戰賽後表示，看到有7、8個瓶子出現在外野，還有兩顆紀念球丟到外野，這很可怕，這種行為相當不尊重人。

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《美聯社》報導，辛奇今天表示，「如果我們再遇到瓶子、球丟進場的狀況，比賽變得難以控制，我就會把球隊帶離開球場。」他指出，有其他方式可支持你的主場球隊，「這將是非常醜陋的棒球面，對洋基而言是非常醜陋的一幕，如果我們有人被來自觀眾席的東西打中，可能會發生悲劇，沒有人會希望這樣。」

「前幾天我到球場，想讓裁判們知道情況變得很危險。」辛奇說，「我們在牛棚和外野的球員都有回報，你可以看到有東西丟在球場內，沒有地方可以躲。」他說，「真的很難阻止球迷們不要這樣做，但這非常危險。大聯盟、我們都知道。」

太空人總教練辛奇。（美聯社）

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