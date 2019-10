34歲老將丹恩宣布結束15年NBA生涯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕34歲老將丹恩(Luol Deng)今日與老東家公牛簽下一日球員合約,同時丹恩也宣布結束15年NBA生涯,正式高掛球鞋。

OFFICIAL: @LuolDeng9 to retire as a Chicago Bull.



