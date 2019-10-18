MLB》洋基質疑偷暗號 太空人教頭嗆：笑話、要爆料別匿名

太空人總教練辛奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽，太空人目前以2：1領先洋基，不過昨天有紐約媒體引述不具名人士爆料太空人的偷暗號一事，對此太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）今天說，根本笑話、太荒謬了，若這招有用，春訓時就會開始練習，也嗆爆料人士不要匿名，應該具名報導。

《美聯社》報導，辛奇今接受訪問時直言，「事實上這就是笑話。」他說，「大聯盟為了確保比賽公平性，做了很多工作。到處都有相關人員，如果你經過板凳區、休息室、甚至走廊，周遭有很多人在做這些事。」

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「當我被問到吹口哨的問題時，這讓我笑了，因為這太誇張。」辛奇表示，如果知道這招有用，就會在春訓時練習。他也提出疑問，系列賽首戰太空人隊只有3安、沒有得分，「而且沒人聽到這（口哨聲），都有聲音、影片，到處都是人，沒有任何證據。」

此外，洋基投手派克斯頓（James Paxton）、塞維里諾（Luis Severino）的投球動作，疑似遭太空人破解。辛奇對此回應，破解投球小動作是不一樣的事情，「如果你不想讓我們知道你要投什麼球，就不要做出會讓我們看穿你要投何種球的動作。但他們也在做相同的事情，每一名打者都想從投手的小動作，從中知道球路來因應。」

辛奇說，「當你們問我這些問題時，我的臉、名字都會在我的發言、觀點裡，我的反應都是讓你們透過推特報導出去。但有些匿名、或是提供給你們消息的人士，我建議如果他們這麼熱衷評論我的球隊、球員，就應該把他們的名字寫在上面。」

辛奇直言，球隊在洋基球場進行一場非常酷的比賽前，卻要回答這種問題，這是很不幸的，「這將是我最後一次回答有關破解投球動作、偷暗號的問題。」

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