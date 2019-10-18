MLB》田中將大神蹟遭攻破！太空人兩轟宰洋基 系列賽聽牌

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽第4戰，太空人史普林格（George Springer）、柯瑞亞（Carlos Correa）各敲三分彈，加上洋基守備發生4次失誤，終場太空人以8：3贏球，系列賽取得3：1的聽牌優勢。洋基先發田中將大此戰5局失4分3分自責，這是他生涯在季後賽單場最多失分。

太空人先發葛蘭基（Zack Greinke）首局控球不穩，被敲1安、投3次保送，失掉1分。而洋基先發田中將大則在第3局遇到亂流，先投保送又被敲安，太空人史普林格（George Springer）逮中一顆86.6英哩的指叉球，轟出左外野三分彈，這是他在季後賽生涯第13轟，再刷新隊史新高。

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田中將大今天投5局失4分3分自責。（今日美國）

田中將大續投第6局，讓首名打者柏格曼（Alex Bregman）擊出一壘方向滾地球時，洋基一壘手拉梅修（DJ LeMahieu）發生失誤，田中將大也被換下場，由格林（Chad Green）後援。1出局後，太空人狄亞茲（Aledmys Diaz）敲安，下棒柯瑞亞（Carlos Correa）轟出三分彈，幫助太空人擴大到5分差；洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）在6局下轟出兩分砲，追至3分差。

史普林格敲三分砲。（歐新社）

不過8局上太空人靠二壘安、和拉梅修再次發生接球失誤，攻占一、三壘，洋基緊急換沙巴西亞（CC Sabathia）後援，下棒太空人打者狄亞茲敲二壘方向滾地球，洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）發生接球失誤，讓太空人再得1分。

9局上艾圖維（Jose Altuve）敲游擊方向滾地球，托瑞斯又發生接球失誤，艾圖維上到二壘，布蘭特利（Michael Brantley）敲安再添1分，終場太空人以8：3獲勝，系列賽取得3：1的聽牌優勢。

此戰之前，田中將大生涯在季後賽前7戰先發皆不失超過2分，防禦率僅1.32，在至少5場先發的投手當中排在史上第三低。但他今投5局失4分3分自責，是他季後賽生涯單場失分最多，另有1次三振、2次保送，吞下敗仗。

（影片來源：大聯盟官網）

柯瑞亞敲三分砲。（今日美國）

洋基球迷失望。（美聯社）

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