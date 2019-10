NBA》暗酸詹皇向「錢」看？前勇士冠軍中鋒推特開砲

前勇士中鋒柏格特在推特上開火砲轟,不該為了「錢」失掉自己為人的原則。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)一席批評火箭總管莫雷(Daryl Morey)挺港言論的話,遭受美國網友群起撻伐,前勇士中鋒柏格特(Andrew Bogut)今也在推特上開火,暗酸許多人為了「錢」失掉自己為人的原則。

火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)在推特上發表「挺港」言論後,NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)力挺他言論自由,引發中國不滿,NBA各隊選手、教頭也被迫要表態,湖人球星詹姆斯受訪時批評莫雷沒搞清楚狀況就發文,此番言論一出不但讓他遭美國網友砲轟「舔共」。

請繼續往下閱讀...

「詹皇」詹姆斯一番批評莫雷的言論讓自己備受批評。(資料照,法新社)

之前就在游泳世錦賽、籃球世界盃就頻頻砲轟中國的前勇士冠軍中鋒柏格特,今也再度在推特開砲,「每個人都會堅持自己的原則,直到這原則讓他蒙受金錢的損失...」暗諷許多人竟為了向「錢」看,失掉自己為人的原則。

Everyone is for the “cause” until the “cause” costs them $$$$$.......