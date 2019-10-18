NBA》暗酸詹皇向「錢」看？前勇士冠軍中鋒推特開砲

前勇士中鋒柏格特在推特上開火砲轟，不該為了「錢」失掉自己為人的原則。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）一席批評火箭總管莫雷（Daryl Morey）挺港言論的話，遭受美國網友群起撻伐，前勇士中鋒柏格特（Andrew Bogut）今也在推特上開火，暗酸許多人為了「錢」失掉自己為人的原則。

火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）在推特上發表「挺港」言論後，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）力挺他言論自由，引發中國不滿，NBA各隊選手、教頭也被迫要表態，湖人球星詹姆斯受訪時批評莫雷沒搞清楚狀況就發文，此番言論一出不但讓他遭美國網友砲轟「舔共」。

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「詹皇」詹姆斯一番批評莫雷的言論讓自己備受批評。（資料照，法新社）

之前就在游泳世錦賽、籃球世界盃就頻頻砲轟中國的前勇士冠軍中鋒柏格特，今也再度在推特開砲，「每個人都會堅持自己的原則，直到這原則讓他蒙受金錢的損失...」暗諷許多人竟為了向「錢」看，失掉自己為人的原則。

Everyone is for the “cause” until the “cause” costs them $$$$$....... — Andrew Bogut （@andrewbogut） October 15, 2019

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