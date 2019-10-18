NBA》找來AD還不夠？ 湖人新球季奪冠票選只排第三

詹姆斯（左）與A.戴維斯（右）將在新球季聯手出擊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今夏成功網羅明星中鋒A.戴維斯（Anthony Davis），在新球季瞬間躍身為冠軍熱門隊伍，不過在各隊經理預測的奪冠票選中，湖人僅排名第三。

根據《18th annual NBA.com GM Survey》，湖人在新球季奪冠的得票率為11%排名第三，前二名分別是快艇的46%、公鹿的36%。

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快艇今夏大動作補強，組成雷納德（Kawhi Leonard）和P.喬治（Paul George）的連線，讓球隊實力大進補，被看好能在新球季一舉奪冠。公鹿則在「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的率領下，同樣具備爭冠本錢，這兩隊皆被視為湖人重返紫金王朝的阻礙。

值得一提的是，湖人被各隊經理評選為新球季進步最快的球隊，有38%的得票率，原因則考量到A.戴維斯與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的聯手，能為湖人帶來不同化學效應，湖人目前在熱身賽的戰績是3勝2敗，3度交手勇士都勝出。

此外，詹姆斯被評選為擁有最佳籃球智商、最會傳球的球員，分別拿下64%、57%的得票率。

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