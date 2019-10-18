MLB》「怪力男」已連3戰缺席 洋基卻還沒打算放棄他

洋基「怪力男」史坦頓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽首戰開轟後就因為右四頭肌拉傷的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），迄今已經連續3戰都未出賽，不過洋基教頭布恩（Aaron Boone）仍樂觀表示史坦頓恢復狀況不錯，看來洋基若能晉級，仍打算將他帶進世界大賽。

史坦頓今在賽前進行跑壘的測試，首先從本壘到１壘路線的一半處衝刺，接著在一、二間測試回壘速度，最後從一壘慢跑到三壘後便離開球場。

請繼續往下閱讀...

在觀看史坦頓的測試後，《紐約時報》撰文指出，雖然史坦頓傷勢看起來已經沒有大礙，但認為他目前絕對沒有恢復到百分之百的狀態。開賽後史坦頓果然還是只能枯坐板凳，而再度取代他先發的希克斯（Aaron Hicks）棒次則由第9棒調整到第3棒。

不過洋基布總賽前在受訪談到史坦頓時仍樂觀表示，「我不管他是不是只用6成的力量去測試，但這是他受傷這幾天以來，第一次覺有進展，」雖然我還沒有打算讓他上場，但他的狀況接近可以擔任指定打擊，他肯定會在休息室待命，而且當有機會時，會有他的角色。」

《紐約時報》也指出，現在洋基隊正處於一個兩難的情形，急切需要人手的他們如果想拉上其他球員，們就得將史坦頓放進傷兵名單當中，不過一旦如此，若洋基打進世界大賽，那麼史坦頓將不能進入25人名單，所以如果目前沒有更好的選項的話，等待史坦頓健康到能上場的確會是比較合理選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法