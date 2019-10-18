MLB》洋基單場4次守備失誤 紐媒搖頭直呼快掰了

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟冠軍賽第4戰，洋基今天以3：8不敵太空人，系列賽處於1：3的劣勢。洋基除了打線慘吞13次三振外，團隊守備發生4次失誤導致失分，也是輸球的關鍵。

洋基守備在6局上開始出狀況，太空人柏格曼（Alex Bregman）敲滾地球，造成洋基一壘手拉梅修（DJ LeMahieu）的失誤，這也讓先發投手田中將大退場，由格林（Chad Green）後援。格林上來先解決一人後，被狄亞茲（Aledmys Diaz）敲安，接著遭柯瑞亞（Carlos Correa）敲三分彈。

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托瑞斯單場發生2次失誤。（法新社）

而到了8局上，太空人首名打者柏格曼敲二壘安，古利爾（Yulieski Gurriel）敲一壘方向滾地球，拉梅修又發生接球失誤，讓太空人攻占一、三壘。洋基換老將沙巴西亞（CC Sabathia）後援，狄亞茲敲滾地球，未料托瑞斯（Gleyber Torres）發生接球失誤，讓太空人再拿1分。

9局上，艾圖維（Jose Altuve）敲滾地球，托瑞斯又發生接球失誤，讓艾圖維上到二壘。洋基換羅艾西加（Jonathan Loaisiga）後援，他先是發生暴投，接著被布蘭特利（Michael Brantley）敲安攻回1分，羅艾西加之後又發生暴投，單場出現2次暴投。

洋基隊除了第3局被史普林格（George Springer）敲三分砲外，後面5分都跟失誤有關。

洋基在例行賽發生102次失誤，全大聯盟第11多，但到了季後賽，洋基在今天比賽前的6場比賽中，僅發生2次失誤，但這場美聯冠軍賽第4戰，洋基就發生4次失誤，拉梅修、托瑞斯各出現2次，種下敗因。

《NJ.com》就以「在美聯冠軍賽G4慘敗之後，洋基幾乎快掰了」為題，認為洋基晉級世界大賽的機會渺茫。

（影片來源：大聯盟官網）

托瑞斯單場發生2次失誤。（歐新社）

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