NBA》熱身賽全勝仍不滿意 字母哥點出公鹿兩大問題

「字母哥」亞德托昆波（左）今日拿下26分、14個籃板、3次阻攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今在主場以118：96大勝灰狼，季前熱身賽收下5連勝，自1997年後再次創下熱身賽全勝的紀錄，不過當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻點出失誤和三分球兩大關鍵問題。

僅管球隊以22分之差大勝，但公鹿此役多達21次失誤，團隊三分球命中率也不理想，全場40投11中，命中率為27.5%，使得亞德托昆波賽後向球隊喊話說，假如可以改善這兩點的話，「可怕的是，我們會有多麼出色。」

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「5連勝並不代表著什麼，隨著球季前進，難度只會越來越大，我們必須從這五場比賽中，延續球隊的良好習慣到例行賽，我認為球隊的防守很活躍，大家都會互相掩護。」亞德托昆波表示。

亞德托昆波稱讚的球隊防守，公鹿教頭布登侯澤（Mike Budenholzer）同樣給予高度評價，並強調是因為球員的高強度防守，此役才能將灰狼的命中率降低到31.3%。

「熱身賽中，球隊的防守並不是一直如我們所願，但我們的球員仍在學習，並試圖在比賽中提高自己的水平。」布登侯澤對於子弟兵的拚戰精神大力盛讚。

同時，本場比賽拿下26分、14個籃板、3次阻攻的亞德托昆波也提到自己的狀況非常良好，「隨著越接近例行賽，我的狀況會變得更好，當然精神和身體上的疲倦是難免的，但是目前我感覺非常良好。」

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