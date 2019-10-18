中職》台灣大賽帶兵失利丟飯碗 伯納近10年第4人?

兄弟洋教頭伯納。（資料照，林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕職業棒球隊總教練飯碗有夠難捧，過去就有不少例子表明，台灣大賽帶兵失利，最終丟掉兵符的教頭，顯見這工作實在難為。

2016年台灣大賽中信兄弟前兩場都贏義大犀牛，第三戰守備荒腔走板，慘遭對手大逆轉，連輸四場無緣奪冠，台灣大賽結束中信兄弟人事大地震，總教練吳復連轉任「中信全國棒球扎根巡迴總教練」，由史耐德接任，加上後來的伯納，進入為期三年的美籍教練團執教時期，但仍一冠難求。

請繼續往下閱讀...

2013年9月曾智偵接任義大犀牛總教練，由於上半季球隊奪冠，已取得台灣大賽門票，結果遭統一獅四戰橫掃，曾智偵遭檢討去職，結束短短不到兩個月的義大執教生涯。

2010年興農牛兵強馬壯，沒想到台灣大賽竟遭戰力重整的兄弟象四戰橫掃，興農牛教頭徐生明遭降為二軍總教練和技術顧問，隨後去職。

今年下半季兄弟勝率高達6成奪冠，取得台灣大賽門票，對戰桃猿只拿到1勝，輸4場無緣奪冠，而且部分比賽過程幾無招架之力，兄弟教頭伯納是否因此遭解職有待時間驗證。

兄弟前教頭吳復連。（資料照，林正堃攝）

前興農牛教頭徐生明。（資料照，林正堃攝）

前義大犀牛總教練曾智偵。（資料照，林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法