NBA》國王想留人卻不願花錢 頂尖射手放話：下季打完就走

希爾德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕射手希爾德（Buddy Hield）今年球季結束後將會成為非受限自由球員，國王開出雖然開出4年延長合約留人，不過卻與希爾德團隊預期有不小的落差，讓雙方談判陷入僵局，希爾德昨受訪時情緒激動表示，如果球隊不重視他，自己打完這季就要求去。

希爾德是2016年選秀首輪的第6順位被鵜鶘挑中，2017年2月在關於明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的交易中，希爾德跟艾文斯（Tyreke Evans）、後衛蓋洛威（Langston Galloway）一起被打包送到國王。

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而今年26歲的希爾德，上季82場全勤，繳出20.7分、5.0籃板和2.5助攻，三分球命中率更高達42.7%，罰球命中率也有88.6%，跟福克斯（De'Aaron Fox）被視作是國王未來的核心。

希爾德上季打出亮眼成績。（資料照，美聯社）

據美媒先前的報導，希爾德和經紀人尋求的是一份總價值將近1.1億美元的頂級合約，不過國王開出的延長合約只有4年9千萬美元，雙方在談約時也鬧得相當不愉快，希爾德更認為自己根本就被羞辱了。

昨在受訪時被問到與球隊續約問題時，希爾德情緒激動地表示，若國王選擇不與他續約，恐怕將會損失慘重。

「你們當記者報了NBA這麼多年，哪個大牌球星會想去國王？我在這裡3年了，一直都在成長，我認為自己絕對值得球隊高薪續留...」希爾德說道，隨後他也沮喪地表示，雖然他深愛沙加緬度，但卻覺得球隊似乎並不需要他，也不把他當作未來的一部分。

希爾德認為若國王的報價不提高，他把握機會進入自由球員市場試水溫的，因為2020年的市場星度恐怕伺不會跟今年一樣耀眼，在這樣的背景下，希爾德打算孤注一擲。

希爾德說：「如果最後合約價碼沒有共識，這一季我還是會好好打球，但這季結束後我就有可能會去別的地方，雖然我熱愛籃球，但我想沒有一個NBA球員不是為爭取頂薪而努力打球。」

Kings guard Buddy Hield is taking these contract talks very personally. In an emotional postgame interview, he talked about “finding another home” if the team doesn’t get a deal done by Monday’s deadline. pic.twitter.com/sEkJEZfNkS — Jason Anderson （@JandersonSacBee） October 17, 2019

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