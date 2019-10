NBA》國王想留人卻不願花錢 頂尖射手放話：下季打完就走

希爾德。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕射手希爾德(Buddy Hield)今年球季結束後將會成為非受限自由球員,國王開出雖然開出4年延長合約留人,不過卻與希爾德團隊預期有不小的落差,讓雙方談判陷入僵局,希爾德昨受訪時情緒激動表示,如果球隊不重視他,自己打完這季就要求去。

希爾德是2016年選秀首輪的第6順位被鵜鶘挑中,2017年2月在關於明星中鋒「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)的交易中,希爾德跟艾文斯(Tyreke Evans)、後衛蓋洛威(Langston Galloway)一起被打包送到國王。

請繼續往下閱讀...

而今年26歲的希爾德,上季82場全勤,繳出20.7分、5.0籃板和2.5助攻,三分球命中率更高達42.7%,罰球命中率也有88.6%,跟福克斯(De'Aaron Fox)被視作是國王未來的核心。

希爾德上季打出亮眼成績。(資料照,美聯社)

據美媒先前的報導,希爾德和經紀人尋求的是一份總價值將近1.1億美元的頂級合約,不過國王開出的延長合約只有4年9千萬美元,雙方在談約時也鬧得相當不愉快,希爾德更認為自己根本就被羞辱了。

昨在受訪時被問到與球隊續約問題時,希爾德情緒激動地表示,若國王選擇不與他續約,恐怕將會損失慘重。

「你們當記者報了NBA這麼多年,哪個大牌球星會想去國王?我在這裡3年了,一直都在成長,我認為自己絕對值得球隊高薪續留...」希爾德說道,隨後他也沮喪地表示,雖然他深愛沙加緬度,但卻覺得球隊似乎並不需要他,也不把他當作未來的一部分。

希爾德認為若國王的報價不提高,他把握機會進入自由球員市場試水溫的,因為2020年的市場星度恐怕伺不會跟今年一樣耀眼,在這樣的背景下,希爾德打算孤注一擲。

希爾德說:「如果最後合約價碼沒有共識,這一季我還是會好好打球,但這季結束後我就有可能會去別的地方,雖然我熱愛籃球,但我想沒有一個NBA球員不是為爭取頂薪而努力打球。」

Kings guard Buddy Hield is taking these contract talks very personally. In an emotional postgame interview, he talked about “finding another home” if the team doesn’t get a deal done by Monday’s deadline. pic.twitter.com/sEkJEZfNkS