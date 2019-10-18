日職》一軍洋將名額剩一席！ 火腿續留兩大輪值要角

馬丁尼茲。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕今年球季提早結束的日本火腿，在今天宣布續留兩名洋將，分別為馬丁尼茲（Nick Martinez）和B.羅德里奎茲（Bryan Rodriguez），兩位簽下的都是一年的合約，將會在下個賽季繼續與王柏融當隊友。

B.羅德里奎茲。（資料照，記者陳志曲攝）

馬丁尼茲從2018年開始加入火腿，第一個賽季就拿下10勝11敗防禦率3.51的不俗成績，19年順利續留，不過卻因傷導致2019球季報銷，先前馬丁尼茲曾對外表示自己希望下個賽季能續留火腿，在今天宣布續約後，馬丁尼茲表示會好好珍惜明年的機會，希望能維持身體健康，為球隊做出貢獻。

請繼續往下閱讀...

另一位投手B.羅德里奎茲則是火腿本季表現最出色的一名洋將，繳出6勝7敗防禦率3.25的成績，成功成為火腿輪值的要角之一，B.羅德里奎茲也表示很高興能回歸，希望下個賽季能幫助球隊有更好的成績，同時也會好好進行訓練，調整到最好的狀況上場投球。

火腿在續留兩位洋將後，目前擁有合約的洋將加上王柏融後一共有三名，根據日本職棒規則，一軍一次可登錄四位洋將，在續留兩名洋將後，仍有一個空缺名額，端看火腿高層後續要如何進行補強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法