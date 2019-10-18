棒球》台韓明星慈善棒球賽 孫協志領軍對戰鄭普碩

高雄市運動發展局長程紹同（左），期勉中華棒球娛樂推廣協會理事長孫協志（中）擊敗韓國隊。（記者黃旭磊翻攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］2019年台韓明星慈善棒球賽將於澄清湖棒球場登場，由孫協志領軍對戰南韓電視影帝鄭普碩明星隊，門票收入將捐給唐寶寶做公益。

賽事由教育部體育署主辦，將於11月9日下午1點半舉行，本週，高雄市運動發展局長程紹同期勉中華棒球娛樂推廣協會理事長孫協志，率領Sun Star明星隊成員「從從」唐從聖、海角七號男主角范逸臣及偶像團體棒棒堂男孩小煜，一舉擊敗南韓明星ZOMAZOMA隊。

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程紹同今天說，高雄為棒球運動重鎮，推展賽事自當不遺餘力，明星賽結合公益，將運動正向感染力延伸到社會角落。

去年12月9日明星賽在屏東舉行，孫協志領軍迎戰南韓全羅道明星隊，鏖戰九局後以10比16敗北，此次由前三商虎隊球星林琨瀚執教，成員包括女兵日記「宋排長」羅平、金鐘獎雙料得主吳政迪、金曲獎最佳演唱組合頑童ＭＪ１１６成員小春、饒舌團體草屯因仔成員阿倉，及新兵日記甘草演員小錢、阿竿，陣容堅強盼扳回一城。

賽事由國際扶輪3523地區總監邱鴻基贊助，由於味全龍可能入主澄清湖球場，還在補齊ROT投標計畫資料，日本、韓國職棒隊伍也考慮前來冬訓，場地氣候宜人。

程紹同說，民眾可用5張發票兌換入場，收入全數捐給唐氏症寶寶，歡迎球迷參與這場吸睛台韓對決。

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