MLB》沙巴西亞受傷退場 洋基主場最終戰寫下心痛結局 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天在主場以3：8輸給太空人隊，系列賽面臨1勝3敗的絕對劣勢，接下來洋基將作客太空人隊。而令洋基迷更難過的是今年球季結束後就要退休的老將沙巴西亞（CC Sabathia），今天在後援上場時因為肩膀受傷退場，讓這場比賽有很高的機率成為他的生涯最終戰。

沙巴西亞今天在八局上後援出賽，他僅投0.2局，在解決掉狄亞茲（Aledmys Diaz）後出現狀況，他在面對史普林格（George Spring）投到1好1壞時，便和訓練員Steve Donohue使了眼色，在嘗試著再投一顆球結果是壞球後，他選擇就退場，當下沙巴西亞的眼裡充斥著淚水。

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沙巴西亞因傷退場。（法新社）

「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後表達了對這位老將的敬意：「這個男人獻出了他的所有，他用他那條左臂貢獻了一切，他是個戰士，這也是為什麼他在這麼多年來一直都是個領袖，以及為何在比賽中、在這個場館都那麼令人尊敬的原因。看到他那樣子很令人難受，他是我們的領袖，他把所有的東西都留在了這裡。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後說明沙巴西亞的傷勢狀況表示，他的肩膀並不好，現在球團正在討論要將他從美聯冠軍戰的名單中剔除，預計頂替他的人選有左投塔普利（Stephen Tarpley）以及左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。

此戰很可能就是沙巴西亞的生涯最終戰，他在走下場時，全場觀眾都為他歡呼，但人們可能沒有注意到，他下場時用手套來掩蓋住了他的臉。洋基隊許多成員在賽後都透過訪問向這名老將表達他們的敬意，太空人隊總教練辛奇（A.J. Hinch）也向他表達了尊重並說道，他們都很討厭看到沙巴西亞是以受傷的形式退場，太空人隊的成員們也都希望他可以沒事。

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