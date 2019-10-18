排球》企排聯賽邁入15週年 CONTI隊日本外援兩年前訪台愛上台灣

企業甲級男女排球聯賽邁入第15年，男、女球隊從原本8隊擴編至10隊，總計5名外援也寫下歷年新高，今天舉辦記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕企業甲級男女排球聯賽邁入第15年，男、女球隊從原本8隊擴編至10隊，總計5名外援也寫下歷年新高，今天舉辦記者會，宣布開幕戰將於下週六（26日）於新竹體育館盛大舉行。

男子組今年由台灣電力公司、雲林MIZUNO、長力、CONTI及新隊伍桃園臺灣產險組成，其中CONTI隊今年找來日本一級聯賽名古屋狼犬隊的渡邊侑磨助陣，期許今年表現更上層樓，希望排名能從上季的第4向上提升。

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渡邊侑磨曾在2017年隨隊來台參加世大運，也因此愛上台灣，他笑說：「當時來台灣就覺得台灣人很親切，想說有機會一定要來台灣比賽。」而他也在排協牽線下加盟CONTI隊。

渡邊侑磨月初才剛抵台，CONTI隊長鄭文貴表示，他將很多日本的觀念帶來台灣，且攔網表現十分出色，但至今團隊練球僅兩週，磨合仍待加強。

女子組由台灣電力公司、中國人纖、極速超跑，以及由更換冠名的台北鯨華和新球隊愛杉林組成，其中3隊有外援助陣，對於尋求8連霸的台電將是一大挑戰。

經過上週熱身賽過招，隊長張秝芸坦言，極速超跑194公分的塞爾維亞籍洋將娜塔莎（Natasa Cikiriz）令她印象深刻，「她長得很高，身材上有優勢外，防守也很好，之後交手我們的打法也勢必得調整。」

企業排球聯賽15週年，官方以「PLAY AS ONE」為主題，希望除了球員在場上上演精采對戰外，觀眾也能一起享受比賽，此外，今年也推出聯賽吉祥物「松鼠」，以其「跳躍及速度」的精神與排球呼應，名稱將由球迷命名，讓球迷參與聯賽活動。

企業甲級男女排球聯賽邁入第15年，男、女球隊從原本8隊擴編至10隊，總計5名外援也寫下歷年新高，今天舉辦記者會（記者吳孟儒攝）



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