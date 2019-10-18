ABL》NBA選秀探花與台灣再續前緣！ 與林志傑出征ABL

梅奧。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕臺北富邦勇士籃球隊季外補強計畫持續進行中，球團於18日正式宣佈，擁有八年NBA資歷的梅奧（O.J. Mayo）正式加盟。

被譽為臺灣史上最著名洋將的梅奧，將在新賽季披上臺北富邦勇士戰袍，與隊友們並肩作戰，出征ABL東南亞職業籃球聯賽，也期望能提升勇士新球季的戰力。

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2008年以第一輪第三順位入選NBA的梅奧，曾經在籃球最高殿堂闖蕩八個賽季，生涯成就包含入選年度新秀第一隊、單場最高40分、以及單場轟下7記三分球等紀錄。

而在近年表現，去年重磅加盟臺灣籃壇，效力SBL達欣工程首年就以場均22.6分拿下聯盟得分王，並在明星賽勇奪三分球大賽冠軍。暑假期間轉戰NBL中國全國男子籃球聯賽的湖南永勝，梅奧延續火燙手感，平均攻下29.3分。

將在11月5日滿32歲的梅奧，過去兩年在亞洲的努力和表現有目共睹，因此勇士教練團希望這位昔日NBA得分砍將能與勇士盡快磨合適應，一同征戰ABL。

梅奧已於昨晚抵台，陸續將開始和球隊進行訓練，期望在場上培養出良好的化學效應。

臺北富邦勇士隊新賽季ABL首戰將在11月16日於臺北和平籃球館開打，預計在下週舉辦開季記者會，屆時梅奧將會與隊友們一同亮相。

林志傑。（圖片取自富邦勇士臉書）

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