中職》完美退場 週日桃猿舉行三連霸桃園大遊行

桃猿拿下2109台灣大賽總冠軍，達成三連霸，球員高拋總教練洪一中！（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕 Lamigo桃猿奪2019年中職總冠軍，完成三連霸，特別舉辦「Thank You Lamigo」三連霸大遊行，預定於10月20日（週日）上午11點出發，並與桃園市政府新聞處合辦三連霸遊行活動，此次大遊行將在桃園市政府廣場搭建三連霸舞台。

遊行路線為桃園國際棒球場上車出發，行經中豐北路→右轉民權路三段→直行義民路二段→左轉中央西路接中央東路→左轉元化路經SOGO→右轉新生路→右轉環北路→左轉延平路接中華路往桃園方向→左轉龍安街接大興西路→左轉中正路（藝文特區）→右轉莊敬路→右轉經國路接春日路→右轉三民路→左轉中正路直行經統領百貨→右轉復興路進入活動會場，希望10號隊友一起來慶祝。

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【活動流程】

10：00 商品開賣（桃園市政府廣場舞台正對面）

11：00 三連霸車隊出發

12：30 抵達桃園市政府廣場

12：35 20位LamiGirls表演

12：40 三連霸表揚時間

13：20 全隊簽名會開始-教練團及總冠軍賽登錄選手

備註：

1.當日商品部皆備號碼牌，當日單筆實際消費滿3000元即贈乙張（可累計），一人單筆累計最多2張，每人限購大球一顆、小球六顆。全部預計發放300張號碼牌（不含金、銀猿）。

2.金銀猿卡友至現場商品部兌換簽名號碼牌乙張。

3.限簽球隊商品，不簽加油道具及球員卡。

4.每一選手一人限簽一樣商品。

5.一張號碼牌僅提供一人上台簽名。

6.現場採限時簽名，依現場公告為準。

7.金、銀、狀猿卡可享卡友優惠，現場不適用百貨封王優惠。

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