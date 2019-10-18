亞錦賽》大聯盟雙星攻守爆發！ 台灣7：1粉碎南韓冠軍夢

張育成今天有長打演出。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕亞錦賽台灣隊複賽首戰南韓隊，大聯盟二游雙星林子偉和張育成攻守大爆發，聯手猛敲5支安打，還策動2次雙殺，助隊以7：1大勝，由於南韓複賽戰績2敗，確定無緣晉級冠軍賽。

中職「本土防禦率王」陳仕朋扛先發，開賽雖然投得跌跌撞撞，遭攻佔滿壘，所幸危機時刻飆K，2、3、4局都有被敲安紀錄，皆力保不失分，在4局上2出局用球數達65球，提前退場休息，總計3.2局，被敲3支安打，有3次保送，但也飆4次三振。

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陳仕朋危機四伏的先發中，張育成和林子偉的雙殺美技也幫大忙。3局上，陳仕朋被敲安後，讓二棒的李浩精敲投手前滾地球，陳仕朋傳向二壘封殺，接球的張育成展現強勁的傳球手腕，傳給補位一壘的林子偉，完成漂亮雙殺。

亞錦賽台韓之戰，游擊手張育成封殺韓跑者崔知訓後，輕鬆傳球至一壘完成雙殺。（記者廖耀東攝）

預賽合計對日本8打數1安打的大聯盟雙星，此役對南韓大爆發，林子偉貢獻3安1得分，張育成2安1打點2得分，除了3局上美技，6局上兩人再聯手完成「6-4-3」雙殺，攻守皆暖機完畢。

林子偉單場三安猛打賞。（記者廖耀東攝）

除了大聯盟雙星有表現，旅美投手林鋅杰接替先發陳仕朋，中繼3局僅掉1分奪下勝投，不過也因用球數達到55球，依母隊規定須休4天，剩餘賽事將無法再出賽。

林鋅杰剩餘賽事將無法再出賽。（記者廖耀東攝）

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