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MLB》沙巴西亞傷退無限遺憾 吉總哽咽：你是最棒的隊友（影音）

2019/10/19 06:58

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊本季宣佈退休的老將沙巴西亞（CC Sabathia），昨天在比賽中因為肩膀受傷，退場前他說了一句：「我完了。」然後便眼中帶淚地走下投手丘，接受全場觀眾的致意，並將手套遮住自己的臉，不讓觀眾看見他的軟弱。這幕讓他的前教練，現任大聯盟分析師的吉拉迪（Joe Girardi）在節目上談到他時也不忍哽咽。

沙巴西亞在離場時用手套遮住自己的臉。（今日美國）

吉拉迪在節目上說道：「這不是我希望他結束球員生涯的方式，CC是你是個名人堂投手，你比我週遭遇過的人都還要堅強，你每天所經歷的事情，就是讓你能夠站上投手丘的一切。」

沙巴西亞今年就因為相同的左肩傷勢，讓他無法在美聯分區系列賽中出場，如今他再次因為這個傷勢退場，並且很有可能會是他生涯最後一次的出賽。這對曾執教過沙巴西亞272場比賽的吉拉迪來說，是個讓他相當難受的畫面。

「你是個好老公，好的父親，你大概會是我生涯遇過最棒的隊友，因為你有能力將25個、有時候是50個人，凝聚在休息室當中。你是個每次當我需要勝利時，最想在投手丘上看到的人」吉拉迪在節目上邊說邊哽咽。「能夠執教你9年是我的榮幸，我愛你。」

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