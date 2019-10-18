丹麥賽》西班牙前球后瑪琳險翻船 3局逆轉南韓天才少女闖4強

瑪琳擊敗韓國小將晉級4強。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名23西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），今在超級750系列丹麥羽球公開賽女單8強，以18：21、21：19、21：18上演逆轉秀，終結南韓17歲小將安洗瑩的驚奇之旅，率先搶下首張女單4強門票。

瑪琳前兩輪都以直落二勝出，但昨天面對張雁宜耗時59分鐘才以22：20、29：27辛苦勝出，賽後她對自己臨場發揮相當不滿，自評為「狗屎」般的表現。

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瑪琳今對上世界排名19的安洗瑩，開賽以犀利進攻搶得領先，但小安耐心追分後來居上，並於18平時展現抗壓力，沉穩表現連搶3分收下首局。

雙方在次局一路拉鋸，多次互換領先，但瑪琳這次在關鍵時刻穩住陣腳，2分之差扳平戰局；安洗瑩雖決勝局一度取得5分領先，瑪琳回敬一波5：0攻勢逆轉戰局，成為掌握局勢的一方，最終在這場80分鐘的3局大戰勝出。

安洗瑩在5月紐西蘭公開賽直落二扳倒倫敦金牌李雪芮，並於蘇迪曼盃擊敗世界球后戴資穎而聲名大噪，昨直落二扳倒世錦賽金牌印度名將辛度（P. V. Sindhu），惜今天未能再添一筆收服高手的紀錄，止步8強。

瑪琳4強對手將是日本女將奧原希望和張蓓雯之間的勝方。

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