丹麥賽》幸運遞補後再創奇蹟！王齊麟／程琪雅大戰3局晉級混雙4強

王齊麟（前）／程琪雅（後）晉級丹麥賽4強，續寫合拍以來在超級750系列最佳成績。（資料照，中央社）





〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣混雙組合「王程配」王齊麟／程琪雅今日凌晨在超級750系列丹麥羽球公開賽，以21：11、16：21、21：18擊敗世界排名11香港組合鄧俊文／謝影雪，合拍以來首度晉級750等級4強。

王齊麟／程琪雅在8強面對香港最強混雙，首局從未落後就先馳得點，次局則是最多擁有2分領先，卻被對手從10：12落後，一口氣連下6分取得領先，雙方只能在在決勝局分勝負。

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王齊麟／程琪雅第3局與對手歷經9次平手，記取次局教訓於14：14平手，王程配穩住陣腳以6：1攻勢取得5個賽末點，最終大戰3局搶下勝利。

世界排名32的王齊麟／程琪雅在9月3日丹麥賽報名截止前，當週世界排名36無法參賽。不過，週一晚間開完領隊會議，南韓高成炫／嚴惠媛退賽，王程配才幸運遞補，一路擊敗日本的金子祐樹／松友美佐紀、法國組合吉爾凱／德兒呂以及鄧俊文／謝影雪，王齊麟表示：「我很意外能闖進4強，接下來就繼續努力！」

王齊麟／程琪雅本季正式合拍，2月在超級300西班牙大師賽拿下亞軍，為合拍最佳成績，4月超級300紐西蘭公開賽曾闖進4強。王齊麟／程琪雅4強將遭遇世界排名第7的印尼組合喬丹／奧克塔維亞妮，雙方過去2次於紐西蘭公開賽4強、澳洲公開賽交手，皆由印尼組合收下勝利。

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