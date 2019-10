NBA》就怕「怪物狀元」又受傷 威廉森開季恐將缺席數週

「怪物狀元」威廉斯例行賽前幾週恐怕都將會缺席。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕榮膺NCAA年度最佳球員的「杜克怪物」威廉森(Zion Williamson)以狀元郎之姿加盟鵜鶘,熱身賽就表現亮眼,不過昨傳出他因右膝痠痛,確定將缺席最後一場與尼克的熱身賽,而鵜鶘表示他的傷勢並不嚴重,但球團為了保險起見,這位「怪物狀元」例行賽前幾週恐怕將會缺席。

被譽為「詹姆斯接班人」的威廉森在熱身賽就打出狀元價值,場均23.3分、6.5個籃板及2.3次助攻,投籃命中率高達71.4%,不過7月他在打夏季聯賽時,僅上陣9分鐘威廉森便因左膝挫傷退場,昨傳右膝痠痛球隊也不敢大意,馬上宣布熱身賽將讓他休兵。

而《Yahoo》記者海恩斯(Chris Haynes)透露,根據消息來源表示,威廉森今天或明天將會接受更進一步的評估,不過目前已經排除有長期重大傷病的情況,讓鵜鶘鬆了口氣,有信心這位2019年狀元能滿血回歸,不過球隊對待威廉森的傷勢仍相當謹慎,預計將讓他缺席例行賽前幾週的比賽。

