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NBA》就怕「怪物狀元」又受傷 威廉森開季恐將缺席數週

2019/10/19 08:18

「怪物狀元」威廉斯例行賽前幾週恐怕都將會缺席。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕榮膺NCAA年度最佳球員的「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson）以狀元郎之姿加盟鵜鶘，熱身賽就表現亮眼，不過昨傳出他因右膝痠痛，確定將缺席最後一場與尼克的熱身賽，而鵜鶘表示他的傷勢並不嚴重，但球團為了保險起見，這位「怪物狀元」例行賽前幾週恐怕將會缺席。

被譽為「詹姆斯接班人」的威廉森在熱身賽就打出狀元價值，場均23.3分、6.5個籃板及2.3次助攻，投籃命中率高達71.4%，不過7月他在打夏季聯賽時，僅上陣9分鐘威廉森便因左膝挫傷退場，昨傳右膝痠痛球隊也不敢大意，馬上宣布熱身賽將讓他休兵。

而《Yahoo》記者海恩斯（Chris Haynes）透露，根據消息來源表示，威廉森今天或明天將會接受更進一步的評估，不過目前已經排除有長期重大傷病的情況，讓鵜鶘鬆了口氣，有信心這位2019年狀元能滿血回歸，不過球隊對待威廉森的傷勢仍相當謹慎，預計將讓他缺席例行賽前幾週的比賽。

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