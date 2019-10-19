羽球》不打國際賽不代表退役 小戴天敵還沒打算高掛球拍

中國名將李雪芮。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前BWF官網指出前中國界球后李雪芮此後將退出國際賽，也宣告「二王（王儀涵、王適嫻）一李（李雪芮）」的時代將正式落幕，也傳出李雪芮打算退役，不過近期正在中國備戰軍人運動的李雪芮，昨出面澄清，表示自己「只是退出國家隊，不再參加國際賽，但不代表是要退役了。」

28歲的李雪芮戰功彪炳，曾獲2012年倫敦奧運金牌、2面世錦賽銀牌，並締造當時女單最長30連勝、史上在位最長球后124週紀錄，這兩項紀錄在近年一一被戴資穎超越，而小戴對她更曾苦吞10連敗，一勝難求，堪稱小戴生涯早期的天敵。

請繼續往下閱讀...

不過李雪芮在2016年里約奧運四強戰，不幸造成左膝前十字韌帶斷裂，這次大傷嚴重影響她的羽球生涯，復健近2年後雖於去年復出，不過回歸球場成績卻不如預期，僅在低階比賽中奪下4冠，世界排名從247名一度衝到12名。

李雪芮在2016年里約奧運四強戰歷經嚴重受傷。（資料照，路透）

雖然李雪芮在世界排名有所提升，不過依據東京奧運規定，同一國單打，最多僅能派出2名球員參賽。眼看出征奧運無望，李雪芮才決定宣布將從世羽聯（BWF）現役球員中退出，確定將不會再參加國際比賽，世界排名積分也將在近期歸零。

而近期在武漢備戰中國軍人運動會的李雪芮，在接受《愛羽客》訪問時表示，在軍運比賽結束後自己會休息一陣子，今年還有全國錦標賽的團體賽要比，她將會繼續訓練準備，日前還沒有高掛球拍的打算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法