丹麥賽》台灣3組晉級4強！ 戴資穎今晚大戰中國陳雨菲

戴資穎。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今日凌晨在超級750系列丹麥羽球公開賽，以直落2力退日本正妹大崛彩，保持對戰7連勝的完美紀錄，小戴預計今日下午5點40分於4強賽再度上陣，和中國名將陳雨菲爭取決賽資格。

戴資穎在9月中國公開賽斬獲亞軍後，生涯三度登上球后寶座，本週更在球后寶座待滿141週，繼續堆高「小戴障礙」。不過，她去年首度在丹麥賽封后，本屆必須完成衛冕，才能保住1萬1000分冠軍積分，免得被後方虎視眈眈的陳雨菲或日本選手奧原希望，以及首戰就出局的日本山口茜迎頭趕上。

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戴資穎生涯與陳雨菲對戰14次，取得13勝1敗優勢，以及近期2連勝。不過，陳雨菲絕非省有的燈，小戴在前一次於中國公開賽4強贏球就是化解1賽末點，大戰3局才驚險脫穎而出。

台灣男雙世界排名20「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，以17：21、21：14、21：14力退世界排名第3中國組合李俊慧／劉雨辰，勇闖4強。楊肉盧預計晚上6點30分上陣，準決賽挑戰世界最強男雙印尼「小黃人」吉德翁／蘇卡穆約，雙方過去僅2018年馬來西亞公開賽交手，由印尼組合獲勝。

台灣混雙組合王齊麟／程琪雅則在下午4點遭遇世界排名第7的印尼組合喬丹／奧克塔維亞妮，雙方過去2次於紐西蘭公開賽4強、澳洲公開賽交手，皆由印尼組合收下勝利。

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