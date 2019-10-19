NBA》布了一個很大的局！ D.羅素透露想和他們組3巨頭

湯斯（左）、布克（中）、D.羅素（右）為《SLAM》雜誌拍攝封面照。（圖片取自SLAM官網）

〔體育中心／綜合報導〕三位NBA新生代球員D.羅素（D'Angelo Russell）、布克（Devin Booker）、湯斯（Karl-Anthony Towns），日前一同為《SLAM》雜誌拍攝最新一期的封面照，D.羅素更語出驚人的透露未來三人將同隊的消息。

「我們會再次拍攝封面照，當我們在同一支球隊時，但是我不能告訴你是哪一支隊伍，因為目前我自己也不知道。」D.羅素接受《SLAM》雜誌訪問時表示，而D.羅素會講出三人同隊的事情，一切都來自三人深厚的友誼。

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三人都是在2015年選秀會上展開NBA生涯，湯斯和D.羅素分別是當年的選秀狀元、榜眼，布克則是首輪第13順位入選，三人也彼此熟識到現在。

布克提到，「對我們而言，三人之間的友誼比籃球還要重要，我們熟悉彼此的家人，遠遠超過比賽場上的事情。」

目前這三位球員都已在NBA賽場上發光發熱，D.羅素上賽季場均繳出生涯新高21.1分，湯斯則有場均「雙十」的成績，貢獻24.4分、12.4個籃板，布克更在2017年曾有單場豪取70分的恐怖表現，屆時若三人真的合體，他們的平均年齡將是23歲。

D.羅素（左）、湯斯（中）、布克（右）為《SLAM》雜誌拍攝封面照。（圖片取自SLAM官網）

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