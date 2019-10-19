MLB》首局2轟砲打韋蘭德、派克斯頓好投 洋基力退太空人保生機

洋基在主場擊敗太空人力保一線生機。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍系列賽第5戰，背水一戰的洋基韌性十足，拉梅修（DJ LeMahieu）、希克斯（Aaron Hicks）首局雙雙開轟，再加上派克斯頓（James Paxton）繳出6局9K失1分的優質先發，洋基終場以4：1力退太空人，終於在系列賽主場最終戰贏下1勝，美聯冠軍戰追到2：3落後，延長戰局力保一線生機。

洋基先發派克斯頓（James Paxton）首局遇亂流掉1分，不過下個半局隊友就以火力支援，單局灌進4分，拉梅修首局首打席從韋蘭德（Justin Verlander）手中敲出追平的右中外野陽春砲，希克斯再補上一發打到右外野標竿的3分砲，助隊超前比分，中斷洋基本季最長15支0的得點圈無安打紀錄。

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派克斯頓繳出6局優質先發，收下生涯季後賽首勝。（歐新社）

韋蘭德季後賽首局挨2轟是生涯頭一遭，不過他隨後也回穩，先發7局飆出7次三振，被敲5安失4分，而派克斯頓也越投越穩，主投6局挨4安失1分，另有9次三振和4次保送。

洋基在7局啟動牛棚接管戰局，坎利（Tommy Kahnle）、布里頓（Zack Britton）和終結者查普曼（Aroldis Chapman）等人守成，洋基終場在主場以4：1擊敗太空人，派克斯頓收下生涯季後賽首勝。洋基目前系列賽仍以2：3落後，20日將作客太空人主場進行第6戰。

韋蘭德首局挨2轟失4分。（美聯社）

史坦頓此役歸隊，3打數無安打吞2K。（美聯社）

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