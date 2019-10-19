MLB》「我投到不能再投」 沙巴西亞用壯烈的方式說再見

沙巴西亞。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕或許昨役沙巴西亞（CC Sabathia）因受傷走下投手丘的身影，讓人無限感慨，但今天他為自己這樣結束19年生涯的方式下了最佳註解，「對我來說，這是最佳的結束方式，我投到不能再投。」

正是因為左肩傷勢，39歲的沙巴西亞未能列入季後賽首輪分區系列賽，直到美聯冠軍戰，他才進入名單；但當這位已宣布季後要退休的資深名投，昨晚終於踏上投手丘之後，結果卻不如想像中美好，因為他又因為傷痛，提前結束這次20球的後援工作。

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昨賽後，沙巴西亞不願接受媒體採訪，他等到今天記者會時才說，因為洋基確定他因左肩半脫位傷勢離開戰線，將由右投赫勒（Ben Heller）取代，他等於是來跟大家說再見。

沙巴西亞昨不願接受媒體採訪，等到今天記者會，正式跟大家道別。（美聯社）

「我覺得這樣的結束滿合適的，我投到不能再投。」跟昨天用手套掩面的痛苦情緒相比，沙巴西亞今天顯然已經平復下來，他認為這樣結束生涯的方式或許是最適切的。洋基教頭布恩也說：「以某種方式來說，這也是一種完美。」

沙巴西亞生涯累計560場先發、251場勝投、3093次三振，以及3577.1局投球、319場優質先發，他將帶著這些現役大聯盟球員之最的成績退休。不但年輕一輩的隊友如賈吉認為他已經為球隊付出一切，昨役太空人休息室也為這位投手丘上的巨人抱以掌聲。

對於昨晚全場洋基球迷起立大喊「CC」，沙巴西亞當場並未回應，他在一夜沉澱之後感性地說：「球迷的呼喊比起受傷來說，更讓我情緒激動，光是聽到他們用那樣的方式為我加油，我就知道自己11年前做了正確選擇，我愛他們。」沙巴西亞在2008年季後成為自由球員，並選擇加盟洋基。

沙巴西亞因受傷走下投手丘的身影，讓人無限感慨。（USA TODAY Sports）

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