CBA》盛讚林書豪！首鋼洋教頭：場上場下都極具價值

林書豪。（資料照，圖片取自林書豪微博）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪離開待了9年的NBA，轉戰CBA加盟北京首鋼隊，他在公辦熱身賽大展NBA等級身手，無論經驗和實力都在聯盟的平均水準之上，大受中媒推崇，北京首鋼隊希臘籍教頭克里斯托普洛斯（Yannis Christopoulos）對他也是讚不絕口。

林書豪上季在暴龍奪下生涯首冠，但季後在自由市場乏人問津，最終決定轉戰中國CBA，以稅後年薪逾300萬美元（約9200萬台幣）的大約加盟北京首鋼隊，一舉一動都備受矚目，而他首次在公辦熱身賽中亮相，就狂轟全場最高的40分，不只讓中媒為之驚艷，也引來美媒關注。

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北京首鋼三場熱身賽，取得2勝1負的戰績，雖然林書豪在熱身賽最終戰遭對方死守只拿11分，不過首鋼隊希臘籍教頭克里斯托普洛斯仍相當肯定他的表現，認為林書豪和球隊已經磨合得相當出色。

「大家都知道他（林書豪）的能力大概在哪裡，這早就不是祕密了，我只能說美個人和新球隊都需要時間來磨合，需要耐心等待，」克里斯托普洛斯今在球隊訓練結束受訪時說道，「對於他來說，這是一個新的階段。對於球隊來說，這也是一個新球員，我們需要花時間來配合在一起。」

克里斯托普洛斯也大讚林書豪不但是一位好球員，更是個好隊友，認為他不管在場上、場下都相當有價值，「我們欣賞的不僅僅是球員的能力，還有他的為人。林書豪對於球隊內部的士氣提升扮演非常重要的角色」。

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