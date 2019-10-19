NBA》先發替補都給力！ 土耳其中鋒遵從教練安排

土耳其籍中鋒坎特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏塞爾提克以2年1000萬美元價碼簽約土耳其籍中鋒坎特（Enes Kanter），新賽季角色目前仍未定，但他表示會遵從總教練史蒂文斯（Brad Stevens）安排，先發或是替補都能勝任。

身高6呎11（約211公分）的坎特擁有不錯的低位腳步，禁區得分能力也具威脅性，爭搶籃板機動性高，是球隊重要內線戰力，今夏與拓荒者續約破局，改披綠衫軍戰袍。

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坎特在塞隊前三場熱身賽皆擔任替補，場均上場17.2分鐘，貢獻6.3分及6.3個籃板，命中率高達53.3%，他接受《NBC Sports Boston》採訪時表示，「在我的職業生涯中先發或是替補我都擔任過，不管什麼角色我都可以勝任。」

據Hoopsstats.com的數據顯示，塞爾提克上賽季板凳球員平均能貢獻38.4分，在NBA中排名第10。然而板凳主力羅齊爾（Terry Rozier）及小莫里斯（Marcus Morris）新賽季相繼轉隊，J.布朗（Jaylen Brown）及海沃德（Gordon Hayward）則有望以先發登場，板凳戰力勢必出現空缺。

總教練史蒂文斯傾向坎特擔綱替補，原因在於他的得分效率高，生涯場均11.7分、7.6個籃板，投籃命中率高達54.1%，他有望聯手板凳暴徒史馬特（Marcus Smart）帶領替補陣容在場上打出新氣象。

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